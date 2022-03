AEX vermoedelijk neutraal na beste beursdag in jaren Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat donderdag naar verwachting vlak van start. Woensdag won de AEX nog 4,8 procent op 688,33 punten. Op een dag dat de aandelenmarkten vanuit technisch oogpunt op korte termijn zwaar oversold waren, gaf opflikkerende hoop over een eind van de oorlog in Oekraïne aandelenmarkten wereldwijd een enorme impuls, terwijl de rentes een sterk herstel lieten zien en de olieprijzen op dagbasis kelderden. De effectenmarkten stegen volgens marktanalisten door een interview van de Oekraïense president Volodymr Zelensky met de Amerikaanse nieuwszender ABC, die overigens al maandagavond werd uitgezonden, maar waarop beleggers kennelijk met vertraging reageerden. In dit interview zei Zelensky zijn ambitie voor een NAVO-lidmaatschap te herzien en dat hij open staat voor een dialoog over Donetsk en Loehansk, regio's die Rusland als onafhankelijk erkent, waardoor hoop ontstond op een diplomatieke uitweg uit de oorlog. De Russische minister van Buitenlandse Zaken Sergei Lavrov en zijn Oekraïense ambtgenoot Dmitro Kuleba spreken elkaar vandaag in de Turkse stad Antalya. Het worden de eerste gesprekken op hoog niveau tussen Moskou en Kiev sinds het begin van de oorlog. De index van de 50 grootste Europese ondernemingen, de Euro Stoxx 50, steeg woensdag maar liefst 7,4 procent. Op Wall Street, waar de hoofdindices de afgelopen weken veel minder hard daalden dan in Europa, sloot de breed samengestelde S&P 500 index woensdagavond 2,6 procent hoger. De future op een vat Amerikaanse olie sloot woensdag in New York juist ruim 12 procent lager op 108,70 dollar. Dinsdag noteerde de olieprijs in euro’s gemeten nog op de hoogste stand ooit. De euro veerde daarnaast op dagbasis flink op ten opzichte van de dollar van 1,0865 naar 1,1058, terwijl de Amerikaanse tienjaars rente steeg naar 1,95 procent, ten opzichte van 1,75 procent aan het begin van de handelsweek. In Azië is vanochtend de beurs in Japan de absolute uitblinker met een winst van 4 procent. De andere hoofdbeurzen stijgen minder hard, maar ook zij zijn een stuk minder hard gedaald dan de beurzen op het Europese continent waar de oorlog woedt en de Russische energie-afhankelijkheid hoog is. Vanmiddag zijn alle ogen gericht op Frankfurt, waar de Europese Centrale Bank om 13:45 uur zijn rentebesluit bekend maakt. De rente zal niet aangepast worden en beleggers zullen op zoek gaan naar signalen over de impact van de oorlog in Oekraïne op het toekomstige rentebeleid. Bedrijfsnieuws HAL bracht een bod uit op Boskalis van 32,50 euro per aandeel. Daarmee biedt HAL een premie van 28 procent ten opzichte van de slotkoers van 25,30 euro op woensdag 9 maart. Boskalis wordt met het bod gewaardeerd op 4,2 miljard euro. Voorbeurs maakte Boskalis ook jaarcijfers bekend. Stern Groep leed vorig jaar opnieuw een fors verlies, door een afwaardering van de kernactiviteiten, die worden verkocht aan de Zweedse groep Hedin. CM.com ziet voorzitter van de raad van commissarissen Martin van Pernis opstappen. Slotstanden Wall Street De S&P 500 index steeg woensdag 2,6 procent tot 4.277,87 punten, de Dow Jones index won 2,0 procent op 33.285,65 punten en de Nasdaq sloot 3,6 procent hoger op 13.255,55 punten. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.