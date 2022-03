Vorig jaar minder fietsen verkocht in Nederland Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Accell Group

(ABM FN-Dow Jones) Vorig jaar zijn er in Nederland op jaarbasis 16 procent minder fietsen verkocht als gevolg van de aanhoudende leveringsproblemen. Dit meldden RAI Vereniging en BOVAG donderdag. Er werden in 2021 in totaal 923.000 fietsen verkocht, waarvan meer dan de helft e-bikes waren. In 2020 lag het totaal nog op bijna 1,1 miljoen en dat was toen goed voor een recordomzet van 1,65 miljard euro. Vorig jaar kwam de omzet uit op 1,5 miljard euro, nog altijd de op één na hoogste jaaromzet en een verdubbeling ten opzichte van tien jaar terug. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwe fiets steeg in 2021 dan ook met 8,5 procent tot 1.627 euro en dat komt voornamelijk door de beperkte beschikbaarheid en stijgende prijzen van onderdelen. De afzet van e-bikes daalde ten opzichte van 2020 weliswaar met 12,5 procent tot 478.000 stuks, maar het marktaandeel nam wel toe van 49,8 tot 51,8 procent. E-bikes zijn intussen goed voor meer dan 76 procent van de totale omzet uit fietsverkoop en de gemiddelde verkoopprijs bedroeg in 2021 krap 2.400 euro, ruim 6 procent meer dan in 2020. Volgens BOVAG en RAI Vereniging worden er in de speciaalzaken en online kanalen volop nieuwe fietsen op voorraad aangeboden, maar kan de levertijd flink oplopen op het moment dat de klant speciale wensen heeft en een model apart besteld moet worden. Bron: ABM Financial News

