NN Group nomineert Van der Meer Mohr als commissaris

Beeld: NN

(ABM FN-Dow Jones) De raad van commissarissen van NN Group heeft Pauline van der Meer Mohr genomineerd als nieuwe commissaris voor vier jaar, met ingang van 1 januari 2023. Zij voegt zich bij David Cole, die genomineerd is voor herbenoeming voor vier jaar als voorzitter en Hans Schoen, eveneens genomineerd voor herbenoeming. Van der Meer Mohr was president van de Erasmus Universiteit van 2010 tot 2015, en was eerder bestuurder bij ABN AMRO, TNT en Shell. Zij is momenteel onder andere voorzitter van de raad van commissarissen van EY Nederland en commissaris bij ASMI. Heijo Hauser zit sinds 2014 in de raad van commissarissen bij de verzekeraar, maar wil niet worden herbenoemd en vertrekt. Ook Clare Streit, commissaris sinds 2017, heeft aangegeven eerder te willen vertrekken. Haar termijn eindigde in 2024. Cecilia Reyes is de beoogde opvolger van Hauser als voorzitter van de risicocommissie. Bron: ABM Financial News

