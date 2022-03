Amazon splitst aandeel en koopt aandelen in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Amazon heeft een aandelensplitsing aangekondigd, naast een inkoopprogramma ter waarde van 10 miljard dollar. Dit bleek woensdagavond uit een persbericht van de e-commercereus. Het aandeel wordt gesplitst in 20 stukken.



De aandelensplit moet eerst nog goedgekeurd worden tijdens de aandeelhoudersvergadering van 25 mei. Bij goedkeuring kunnen de gesplitste aandelen worden verhandeld vanaf 6 juni. Naast de aandelensplit keurde de raad van bestuur ook een nieuw inkoopprogramma van 10 miljard dollar goed, zonder specifieke einddatum te noemen. Het aandeel van Amazon schoot woensdag in de elektronische handel nabeurs 6,6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

