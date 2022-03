CM.com ziet voorzitter raad van commissaris opstappen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) CM.com ziet voorzitter van de raad van commissarissen Martin van Pernis opstappen. Dit meldde de onderneming donderdag. Van Pernis is sinds 2017 aan de onderneming verbonden en gaat nu met pensioen. Hij wordt na de aanstaande aandeelhoudersvergadering van 21 april opgevolgd door Jacques van den Broek, die recent is vertrokken als CEO bij Randstad en sinds september 2021 commissaris is bij CM.com. Bron: ABM Financial News

