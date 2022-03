HAL doet bod op Boskalis Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) HAL heeft een bod uitgebracht op Boskalis van 32,50 euro per aandeel. Dit maakte HAL donderdag voorbeurs bekend. Daarmee biedt HAL een premie van 28 procent ten opzichte van de slotkoers van 25,30 euro op woensdag 9 maart. Boskalis wordt met het bod gewaardeerd op 4,2 miljard euro. Er zijn geen plannen om het bestuur of de strategie van Boskalis te veranderen, aldus HAL, die meent dat het bedrijf beter af is zonder beursnotering. Dat zou ook betere kansen bieden op nieuwe overnames, meent HAL, dat Boskalis op 8 maart op de hoogte stelde van het bod. HAL heeft al een belang van 46,2 procent in Boskalis. Bron: ABM Financial News

