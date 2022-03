Boskalis haalt outlook Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft in 2021 aan de verwachtingen voldaan en denkt dit jaar op een vergelijkbare EBITDA uit te komen. Dit bleek donderdag voorbeurs uit cijfers van de maritieme dienstverlener. Boskalis zag de omzet stijgen van 2,52 naar 2,96 miljard euro en de EBITDA van 404 naar 462 miljoen euro. Dit leverde een nettowinst op van 151 miljoen euro, terwijl in 2020 nog een verlies werd geleden van 97 miljoen euro. De analistenconsensus rekende voor 2021 op een omzet van 2,79 miljard euro met een EBITDA van 457 miljoen euro. Boskalis zei bij de update over het derde kwartaal te verwachten dat de EBITDA in de tweede jaarhelft min of meer gelijk zou zijn aan de 226 miljoen euro in de eerste zes maanden. Boskalis kwam de laatste zes maanden van 2021 uit op 236 miljoen euro. Verder rekenden de analisten op een nettowinst van 143 miljoen euro. Boskalis stelt over 2021 een dividend voor van 0,50 euro per aandeel. Dat is 2 cent minder dan waarop analisten hadden gerekend. Ook gaat het bedrijf voor 100 miljoen euro aan eigen aandelen inkopen. Outlook Boskalis sprak donderdag in een toelichting van een goed gevulde orderportefeuille van 5,41 miljard euro. “Die biedt een stevige basis voor 2022”, aldus het concern. Bij Dredging & Inland Infra en Offshore Energy is de orderportefeuille voor het aankomende jaar goed gevuld. "Het marktbeeld ziet er gunstig uit voor de middellange termijn, alsook voor de korte termijn, al laten de gevolgen van de recente geopolitieke gebeurtenissen in Oost-Europa zich op dit moment nog lastig in concreto lezen." Boskalis rekent voor dit jaar op een EBITDA die het resultaat in 2021 zal evenaren. De investeringen worden geraamd op circa 450 miljoen euro. Voor 2022 verwachten de analisten een omzet van 3.059 miljoen euro met een EBITDA van 503 miljoen euro en een nettowinst van 171 miljoen euro, wat de onderneming de ruimte zou bieden om het dividend te verhogen naar 0,61 euro per aandeel. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.