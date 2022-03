Nederlandse inflatie licht gedaald

(ABM FN-Dow Jones) De consumentenprijzen in Nederland zijn in februari in een iets lager tempo gestegen. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek.

Afgelopen maand steeg het prijspeil met 6,2 procent op jaarbasis, na een toename van 6,4 procent in januari.

De afname van de inflatie kwam vooral door de prijsontwikkeling van energie. In februari was energie 77 procent duurder dan in dezelfde maand een jaar eerder. In januari was dit 88 procent. Naast energie had ook de prijsontwikkeling van mobiele telefoons een drukkend effect op de inflatie.

De prijsstijging op jaarbasis van voedingsmiddelen nam toe van 4,3 procent in januari naar 4,9 procent in februari.

Consumentengoederen en -diensten in Nederland waren volgens de geharmoniseerde index van consumentenprijzen in februari 7,3 procent duurder dan een jaar eerder, in januari was dat 7,6 procent. De inflatie in de eurozone nam toe van 5,1 procent in januari naar 5,8 procent in februari. Dat is de hoogste inflatie ooit gemeten in de eurozone.