Productie Nederlandse industrie bijna 8 procent gestegen

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Nederlandse industrie heeft in januari 7,9 procent meer geproduceerd. Dit bleek donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. De productie groeide in december met 13,3 en in november met 11,0 procent op jaarbasis. Ruim de helft van alle bedrijfsklassen in de industrie produceerde in januari meer dan in dezelfde maand een jaar eerder. Van de grotere branches realiseerde de machine-industrie met bijna 47 procent opnieuw de sterkste groei. De productie van de transportmiddelenindustrie kromp echter met bijna 10 procent. In februari 2022 waren de ondernemers in de industrie weliswaar opnieuw minder positief dan een maand eerder, aldus het CBS, maar het producentenvertrouwen lag ruim boven het langjarig gemiddelde. Bron: ABM Financial News

