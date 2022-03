Wall Street fors hoger gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn woensdag fors hoger gesloten.

De toonaangevende S&P 500 index steeg 2,6 procent tot 4.277,87 punten, de Dow Jones index won 2,0 procent op 33.285,65 punten en de Nasdaq sloot 3,6 procent hoger op 13.255,55 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten haalden woensdag steun uit een interview van de Oekraïense president Volodymr Zelensky met ABC News waarin hij grote concessies leek te doen. Zelensky zei zijn ambitie voor een NAVO-lidmaatschap te herzien en zei dat hij openstond voor een dialoog over het lot van de republieken in Oost-Oekraïne, Donetsk en Lugansky, die Rusland als onafhankelijk erkent.

Tegelijkertijd probeerde de markt de economisch gevolgen van de oorlog in Oekraïne in te schatten. De Russische president Vladimir Poetin vaardigde een decreet uit om de uitvoer van niet-gespecificeerde goederen en grondstoffen te verbieden.

De ministers van buitenlandse zaken van Rusland en Oekraïne komen donderdag bijeen in Turkije.

"Ondanks de aanhoudende tragedie in Oekraïne lijken de financiële markten rustiger. Er lijkt meer aandacht te zijn voor diplomatie in aanloop naar de ontmoeting tussen de ministers van buitenlandse zaken van Oekraïne en Rusland in Turkije morgen", zei ING.

Op macro-economisch vlak werd woensdag in de VS bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gestegen met 8,5 procent. De marktindex steeg van 463,1 naar 502,5.

Het aantal vacatures in de Verenigde Staten is in januari licht gedaald. In januari bedroeg het aantal openstaande vacatures 11,3 miljoen. In december waren dit er 11,4 miljoen.

De euro/dollar noteerde op 1,1077. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,1045 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0899 op de borden.

De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 12,1 procent, ofwel 15,0 dollar, lager op 108,70 dollar op de New York Mercantile Exchange en zakte daarmee weg van zijn hoogste niveau in bijna 14 jaar nadat de Amerikaanse president Joe Biden dinsdag de Amerikaanse invoer van Russische energie verbood.

Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie vorige week zijn gedaald.

Op macro-economisch vlak staan donderdag in de Verenigde Staten de wekelijkse steunaanvragen en de inflatie in februari geagendeerd.

Bedrijfsnieuws



De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken grote transacties van drie personen die grootschalig aandelen Activision Blizzard kochten, even voordat bekend werd dat de maker van computerspellen akkoord is met een overnamebod van Microsoft, volgens bronnen. Het drietal zou zo'n 60 miljoen dollar hebben verdiend met deze transacties, die met voorkennis lijken te zijn gedaan.

Soepreus Campbell Soup heeft minder omzet en winst behaald in het afgelopen kwartaal, wat geen verrassing was. Ook voor het komende boekjaar rekent het bedrijf op een licht lagere omzet. Het aandeel steeg circa 1,4 procent.

General Electric wil voor 3 miljard dollar eigen aandelen inkopen. Het aandeel won 4,0 procent.



Macy's gaat meer investeren en eigen aandelen inkopen, meldde de warenhuisketen uit New York. In juni 2020 haalde het bedrijf 4,5 miljard dollar op om zich beter te financieren. Het aandeel noteerde 5,1 procent hoger.

McDonalds en Starbucks hebben aangekondigd de activiteiten in Rusland te staken, na oproepen van klanten en beleggers. McDonalds heeft 847 restaurants in Rusland die tijdelijk worden gesloten na de Russische invasie in Oekraïne. De medewerkers krijgen nog wel hun loon. Starbucks stuurt geen koffie meer naar zijn franchisenemer in Rusland, die de 130 winkels per direct sluit. Starbucks steeg 4,5 procent, terwijl McDonalds 0,2 procent won.

Het Amerikaanse Congres heeft 13,6 miljard dollar vrijgemaakt voor steun aan Oekraïne, waarvan ongeveer de helft voor humanitaire en economische steun en de andere helft voor defensie in Oekraïne, de Baltische staten en Centraal- en Oost-Europa.