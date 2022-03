Olieprijs fors lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De prijs voor een vat ruwe olie is woensdag fors lager gesloten en zakte daarmee weg van zijn hoogste niveau in bijna 14 jaar nadat de Amerikaanse president Joe Biden de Amerikaanse invoer van Russische energie verbood, waardoor de druk op Moskou werd verhoogd. Biden kondigde dinsdag het verbod aan op de invoer van olie uit Rusland. Rusland is 's werelds op één na grootste exporteur van olie en exporteert gewoonlijk 4,5 miljoen vaten ruwe olie en 2,5 miljoen olieproducten per dag. Vorig jaar kwam echter slechts circa 8 procent van de Amerikaanse invoer van olie en aardolieproducten uit Rusland, wat neerkwam op bijna 700.000 vaten ruwe olie en geraffineerde aardolieproducten per dag. Terwijl de olieprijs woensdag een deel van zijn recente winsten teruggaf, zeiden analisten dat de handel waarschijnlijk volatiel zal blijven, waarbij de olieprijs de opwaartse trend naar recordniveau's waarschijnlijk zal voortzetten als westerse bondgenoten zich bij Washington aansluiten wat betreft het verbieden van de invoer van Russische energie. "Het zou een gat van 4,3 miljoen vaten per dag in de markt creëren, wat eenvoudigweg niet snel kan worden vervangen door andere bevoorradingsbronnen", zei analist Bjørnar Tonhaugen van Rystad Energy. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek woensdag dat de Amerikaanse ruwe olievoorraden in de week eindigend op 4 maart zijn gedaald met 1,9 miljoen vaten tot 411,6 miljoen stuks. De benzinevoorraden daalden met 1,4 miljoen vaten tot 244,6 miljoen vaten. De voorraden stookolie en diesel liepen terug met 5,2 miljoen vaten tot 113,9 miljoen stuks. De capaciteitsbenutting van de raffinaderijen was 89,3 procent. Dat was een week eerder nog 87,7 procent. De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot woensdag 12,1 procent, ofwel 15,0 dollar, lager op 108,70 dollar op de New York Mercantile Exchange. Bron: ABM Financial News

