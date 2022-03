Update: Stern in het rood na verkoop aan Hedin Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Stern Groep heeft vorig jaar opnieuw een fors verlies geleden, door een afwaardering van de kernactiviteiten, die worden verkocht aan de Zweedse groep Hedin. Dit maakte het autodealerbedrijf woensdagavond bekend. Het nettoresultaat bedroeg afgelopen jaar 23,3 miljoen euro negatief, tegen een verlies van 27,4 miljoen euro het voorgaande jaar. Het operationele resultaat van de kernactiviteiten die niet worden voortgezet, verbeterde sterk, van 5,3 miljoen negatief naar 11,5 miljoen euro positief. Dit was mede te danken aan een omzetstijging van 9 procent tot 820 miljoen euro. Er was echter een afwaardering van 36,2 miljoen euro, op basis van de lagere opbrengstwaarde. Een jaar eerder nam Stern ook al een forse last van 26,7 miljoen euro, voor afboekingen van goodwill en van belastingvorderingen. Na de verkoop aan Hedin blijft alleen het belang van Stern in Bovemij van 5,06 procent over. Deze voort te zetten activiteiten zagen het resultaat verslechteren van 4,6 miljoen euro in 2020 naar 1,4 miljoen euro in 2021, door het wegvallen van een positieve herwaardering van 4,3 miljoen euro in het voorgaande jaar. Dividend en outlook Stern stelt een dividend voor van 14,50 euro per aandeel, wat naar verwachting eind maart zal worden uitgekeerd. Na de afronding van de verkoop aan Hedin, resteert het belang in Bovemij. Stern verwacht een bijzonder goed resultaat van Bovemij in 2021, dat "duidelijk hoger" dan 50 miljoen euro zal zijn, wat bij een uitkering van ten minste 30 procent van de winst een dividend oplevert van minimaal 15,0 miljoen euro, waardoor PB Holding, zoals Stern dan inmiddels heet, in mei een dividendbetaling over 2021 tegemoet zou kunnen zien van ten minste 750.000 euro. Het bedrijf is in gesprek met Bovemij en BOVAG, met het doel om binnen twee jaar het belang zo goed mogelijk te verkopen. Deze gesprekken verlopen volgens Stern "constructief". Stern verwacht dat de komende maanden meer duidelijkheid kan worden gegeven over de opties. "Inzet van de directie is de marktwaarde van het belang van de vennootschap in Bovemij te ontsluiten en voor aandeelhouders van PB Holding binnen 2 jaar een optimale opbrengst voor het belang te realiseren." Update: om dividend te verduidelijken om meer informatie toe te voegen. Bron: ABM Financial News

