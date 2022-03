Felgroene Europese beurzen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag hoger gesloten nu er zicht is op een mogelijke oplossing voor de oorlog in Oekraïne. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index steeg 4,7 procent tot 434,45 punten, de Duitse DAX presenteerde een winst van 7,9 procent op 13.847,93 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een plus van 7,1 procent op 6.387,83 punten. De Britse FTSE 100 sloot 3,3 procent hoger op 7.190,72 punten. De koersen stegen na een interview van de Oekraïense president Volodymr Zelensky, waarin hij zich bereid toonde grote concessies te doen. Zelensky zei zijn ambitie voor een NAVO-lidmaatschap te herzien en zei dat hij open staat voor een dialoog over Donetsk en Loehansk, regio's die Rusland als onafhankelijk erkent. De Britse premier Boris Johnson zei deze week dat Oekraïne geen "serieus zicht" heeft op het NAVO-lidmaatschap. De ministers van buitenlandse zaken van Rusland en Oekraïne komen donderdag bijeen in Turkije. "Hoewel de contouren van het einde van deze oorlog zichtbaar worden, betekent dat niet noodzakelijk dat de gevechten snel zullen stoppen", zei marktanalist Arne Petimezas van AFS Group. De euro/dollar noteerde op 1,1085. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0901 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0899 op de borden. Olie kostte woensdag 4,2 procent minder. Bedrijfsnieuws



Adidas heeft de omzet in het vierde kwartaal zien stabiliseren, maar wist in heel 2021 wel te groeien en verwacht ook voor het lopende boekjaar een verdere omzetstijging. Het aandeel steeg bijna 14,0 procent. Deutsche Post heeft de verwachtingen voor zowel de korte als middellange termijn verhoogd en voorziet een recordjaar 2022. Het dividendvoorstel voor 2021 ligt op 1,80 euro per aandeel, tegen 1,35 euro per aandeel over 2020. Deutsche Post lanceerde woensdag ook een nieuwe aandeleninkoopprogramma ter waarde van 2 miljard euro. Het aandeel won circa 11,0 procent. In Parijs steeg Société Générale maar liefst 11 procent. Ook elders deden bankaandelen het goed. Zo won ING 11,7 procent en KBC 11,1 procent.



Stellantis steeg in Parijs een ruime 10 procent. Thales was met een verlies van bijna 4,0 procent de enige daler onder de hoofdaandelen. Het defensie-aandeel deed het de voorgaande handelsdagen echter juist al goed. In Frankfurt schreven alleen Beiersdorf en Siemens Energy minnen van respectievelijk 1,5 en 2,2 procent. Delivery Hero won circa 12,5 procent en Hellofresh steeg circa 7,5 procent. Door de lagere olieprijs daalden Shell en BP 2,7 en 2,2 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 2,2 procent hoger op 4.262,51 punten. De Dow Jones index steeg 1,9 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 2,7 procent in het groen. Bron: ABM Financial News

