Opluchtingsrally laat AEX zeldzaam hard stijgen

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met grote winsten gesloten, nadat uitspraken van president Volodymyr Zelensky van Oekraïne zicht boden op een einde aan de oorlog in zijn land, en beleggers de balans opmaakten van hoe de wereld er daarna zal uitzien.

De AEX steeg 4,8 procent naar 688,33 punten, en de Midkap-index steeg zelfs 5,5 procent.

"De beurs is erg beweeglijk, of volatiel, een mooi woord dat we vandaag graag gebruiken omdat de beweging omhoog is", zei Fred van Deijck van Bustelberg Vermogensbeheer.

Beleggers moeten ook over de oorlog heen kijken, vindt Van Deijck. En ze zien dan dat Europa wordt aaneengesmeed door druk van buitenaf. Niet alleen zijn de Europese landen het eens geworden over een versnelde afbouw van de afhankelijkheid van fossiele energie, maar ook over de financiering daarvan met Europese obligaties. Dat was met de Britten in de EU en Angela Merkel in Duitsland geen optie, maar nu wel, aldus Van Deijck. "Dat betekent dat er een investeringsgolf aankomt en dat is altijd goed voor de aandelenbeurzen."

De overheidsuitgaven betekenen bovendien dat er meer geleend gaat worden en dat de rente door de sterkere vraag zal stijgen, wat weer goed is voor de banken en financiële waarden.

De opluchtingsrally begon nadat de Oekraiense president Zelensky dinsdag zei concessies te willen doen aan Rusland, dat Oekraïne met veel militair geweld is binnengevallen. In een interview met ABC News zei Zelensky dat zijn vraag om Oekraïne lid te maken van de westerse militaire alliantie NAVO minder dringend is geworden. "Ik ben afgekoeld op dat onderwerp", aldus Zelensky. De Britse premier Boris Johnson zei deze week nog dat er geen "serieus vooruitzicht" is op een NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne.

Ook zei Zelensky open te staan voor een gesprek over het lot van de rebellerende Oost-Oekraïense republieken Loehansk en Donetsk, die Rusland als onafhankelijk heeft erkend. Delegaties uit Rusland en Oekraïne komen donderdag in Turkije bij elkaar om te spreken over de situatie. "De contouren van het einde van deze oorlog worden zichtbaar, maar dat betekent niet per se dat de strijd snel zal stoppen", waarschuwde analist Arne Petimezas van AFS Group.

Een wapenstilstand kan de druk op de olie- en aardgasprijs op korte tijd verminderen, zei Van Deijck. "Maar de sancties zijn niet zo maar voorbij en het zal niet 'back to business' zijn als de kanonnen zwijgen. Daarvoor heeft Rusland te veel vernietigd."

De versnelde afname van de vraag naar Russisch olie en gas blijft ook doorgaan, denkt de vermogensbeheerder. Ook zal de koopkracht in de EU lager zijn, omdat de periode van hoge inflatie niet wordt gecompenseerd door hogere lonen.

De VS kondigden dinsdagavond een verbod op de import van Russische olie af. President Joe Biden zei dat Amerika met zijn bondgenoten in Europa werkt aan een langetermijnstrategie om niet meer afhankelijk te zijn van Russische energie, zoals in veel Europese landen nu nog wel het geval is.



Het muntpaar euro/dollar steeg ook zeldzaam sterk, met 1,8 procent tot `1,1091.

De olieprijzen daalden ook sterk, met 6 procent voor WTI-olie, die nu 116 dollar kost per vat, en 7 procent tot 120 dollar voor een vat Brent-olie.

De Amerikaanse olievoorraden daalden afgelopen week met 1,9 miljoen vaten en ook de benzinevoorraad daalde licht, terwijl de voorraden stookolie en diesel met ruim 5 miljoen vaten krompen.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen stegen Adyen en ING 12 procent en ook Just Eat Takeaway en Unibail-Rodamco konden koerswinsten van meer dan 10 procent optekenen.

De winsten waren breed gedragen. Verzekeraar NN Group, lampenfabrikant Signify en Akzo Nobel werden meer dan 9 procent meer waard en stijgingen van meer dan 5 procent waren meer regel dan uitzondering.

De enige verliezer was Shell, dat 3 procent lager eindigde. Het aandeel was in de afgelopen dagen echter al sterk gestegen dankzij de veel hogere olieprijs.

In de AMX schoot het aandeel van metaalspecialist AMG met 13 procent omhoog. ING ziet AMG profiteren van de sterk gestegen prijzen voor vanadium. Volgens Van Deijck profiteert het bedrijf ook van het feit dat Rusland als aanbieder van bepaalde grondstoffen wegvalt.

ABN AMRO won 11,3 procent en hield zo ING redelijk bij.

Flow Traders was een zeldzame verliezer onder de Midkappers, omdat een sneller einde aan de oorlog vermoedelijk minder onrust op de beurzen zal betekenen.



Basic-Fit steeg na cijfers 9,9 procent. Volgens ING was de aanwas van nieuwe leden erg sterk in het afgelopen jaar.

Onder de kleinere aandelen was Heijmans de sterkste stijger met 6,5 procent.

ForFarmers verloor juist 9 procent na een afwaardering door Kepler Cheuvreux. Zowel op korte als op lange termijn zijn de vooruitzichten voor de veevoerspecialist verslechterd, vindt Kepler.



Tussenstanden Wall Street

De Amerikaanse aandelenbeurzen stonden woensdag op forse winsten. De brede S&P500 index steeg 2,5 procent tot 4.273 punten en technologiebeurs Nasdaq werd 3 procent meer waard.