Beursblik: Kepler zet ForFarmers op verkooplijst Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft woensdag het advies voor For Farmers verlaagd van Houden naar Reduceren en het koersdoel ging van 3,91 naar 2,30 euro. De vooruitzichten op zowel de korte als de lange termijn zijn volgens Kepler verslechterd. Dit jaar zal de winst van de veevoerspecialist aanhoudend onder druk staan door hoger energie- en grondstoffenprijzen, denken de analisten. Op langere termijn vreest Kepler dat de volumes en de marges onder druk staan. Op een groen Damrak daalt het aandeel ForFarmers woensdag 7,6 procent naar 3,28 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.