Beursblik: analisten vertrouwen in outlook Boskalis

Beeld: Boskalis

(ABM FN-Dow Jones) Boskalis heeft in 2021 aan de eigen verwachtingen voldaan, en zou zelfs positief kunnen verrassen. Dit zeggen analisten geraadpleegd door ABM Financial News. Kijkend naar de cijfers die concurrent DEME onlangs publiceerde, denkt zakenbank Jefferies dat er bij Boskalis mogelijk een positieve verrassing in het vat zit. De analistenconsensus rekent voor 2021 op een omzet van 2.787 miljoen euro met een EBITDA van 457 miljoen euro. Volgens Jefferies ligt de EBITDA daarmee 13 procent hoger dan in 2020 dankzij betere resultaten bij baggeren, maar tegenwind bij Offshore Energy en Salvage. Boskalis zei bij de update over het derde kwartaal te verwachten dat de EBITDA in de tweede jaarhelft min of meer gelijk zou zijn aan de 226 miljoen euro in de eerste zes maanden. Verder rekenen de analisten op een operationeel resultaat van 193 miljoen euro en een nettowinst van 143 miljoen euro. Zij rekenen verder op een dividend van 0,52 euro per aandeel. Voor 2022 verwachten de analisten een omzet van 3.059 miljoen euro met een EBITDA van 503 miljoen euro en een nettowinst van 171 miljoen euro, wat de onderneming de ruimte zou bieden om het dividend te verhogen naar 0,61 euro per aandeel. ING merkt op dat Boskalis vermoedelijk voorzichtig zal zijn in zijn outlook vanwege de onzekere omstandigheden. Boskalis opent de boeken donderdag voorbeurs. Bron: ABM Financial News

