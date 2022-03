Fors herstel in de maak bij opening Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet, terwijl de olieprijs daalt, nadat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky zei concessies te willen doen aan Rusland, dat zijn land met veel militair geweld is binnengevallen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index stonden een half uur voor de opening tot 1,9 procent in het groen. De indicaties voor de Nasdaq zijn nog beter met een verwachte plus van 2,3 procent.



In een interview met ABC News zei Zelensky dat zijn vraag om Oekraïne lid te maken van de westerse militaire alliantie NAVO minder dringend is geworden. "Ik ben afgekoeld op dat onderwerp", zei Zelensky.

Ook zei de president open te staan voor een gesprek over het lot van de rebellerende Oost-Oekraïense republieken Loehansk en Donetsk, die Rusland als onafhankelijk heeft erkend.

De ministers van buitenlandse zaken van Rusland en Oekraïne zullen donderdag met elkaar spreken in Turkije. "De contouren van het einde van deze oorlog worden zichtbaar, maar dat betekent niet per se dat de strijd snel zal stoppen", waarschuwde analist Arne Petimezas van AFS Group.

De sterk gestegen olieprijs heeft de zorgen gevoed dat aanhoudende hoge inflatie kan botsen met lagere economische groei.

De grote centrale banken lagen op koers om het monetaire beleid te verkrappen, voorafgaande aan de Russische invasie van Oekraïne. De Europese Centrale Bank komt donderdag met een nieuw rentebesluit.



De Russische aandelenmarkt blijft vooralsnog dicht, maar de handel in valuta en korte leningen tussen banken en andere financiële instelling is open.

De olieprijs daalde. Een future West Texas Intermediate voor levering in april werd 4,5 procent minder duur op 118,71 dollar per vat. Brent-olie voor mei daalde 4 procent tot 122,94 dollar.

"Het risico van een recessie die door de energieschok wordt veroorzaakt blijft hoog", zei MUFG, dat denkt dat verstoringen van de energie-aanvoer in Europa nu vrijwel onvermijdelijk zijn.



Het Amerikaanse importverbod op Russische olie zal mogelijk weinig impact hebben, omdat veel bedrijven zelf al geen Russische olie meer kopen, waardoor zo'n 70 procent van de Russische olie-export is stilgelegd.

Economisch nieuws is vanmiddag beperkt tot de Amerikaanse vacatures in januari en de wekelijkse Amerikaanse olievoorraden.

De euro/dollar noteerde bijna een procent hoger op 1,0996. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0908 op de borden.

Bedrijfsnieuws



De Amerikaanse autoriteiten onderzoeken grote transacties van drie personen die grootschalig aandelen Activision Blizzard kochten, even voordat bekend werd dat de maker van computerspellen akkoord is met een overnamebod van Microsoft, volgens bronnen. Het drietal zou zo'n 60 miljoen dollar hebben verdiend met deze transacties, die met voorkennis lijken te zijn gedaan.

Soepreus Campbell Soup heeft minder omzet en winst behaald in het afgelopen kwartaal, wat geen verrassing was. Ook voor het komende boekjaar rekent het bedrijf op een licht lagere omzet. Het aandeel stond 1 procent hoger in de handel voobeurs.

General Electric wil voor 3 miljard dollar eigen aandelen inkopen. Het aandeel lijkt 2,4 procent hoger te starten.



Macy's gaat meer investeren en eigen aandelen inkopen, meldde de warenhuisketen uit New York. In juni 2020 haalde het bedrijf 4,5 miljard dollar op om zich beter te financieren. De openingsindicatie is een plus van 3,6 procent.

McDonalds en Starbucks heebben aangekondigd de activiteiten in Rusland te staken, na oproepen van klanten en beleggers. McDonalds heeft 847 restaurants in Rusland die tijdelijk worden gesloten na de Russische invasie in Oekraïne. De medewerkers krijgen nog wel hun loon. Starbucks stuurt geen koffie meer naar zijn franchisenemer in Rusland, die de 130 winkels per direct sluit. Starbucks lijkt 2,6 procent hoger te gaan openen.

Het Amerikaanse Congres heeft 13,6 miljard dollar vrijgemaakt voor steun aan Oekraïne, waarvan ongeveer de helft voor humanitaire en economische steun en de andere helft voor defensie in Oekraïne, de Baltische staten en Centraal- en Oost-Europa.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag lager, nadat de VS een importverbod op Russische olie aankondigden. De S&P 500 sloot 0,72 procent in het rood op 4.170,70 punten, de Dow Jones-index verloor 0,56 procent, tot 32.632,64 punten en technologie-index Nasdaq eindigde 0,28 procent lager op 12.795,55 punten.