Meer EU-sancties tegen Rusland en Wit-Rusland

(ABM FN-Dow Jones) De lidstaten van de Europese Unie zijn het eens geworden over meer gerichte sancties tegen 160 personen, in verband met de Russische invasie in Oekraïne en de rol die Wit-Rusland daarin speelde. Dat bleek woensdag uit een verklaring van de Europese Commissie.

Het gaat om 14 oligarchen en prominente Russische zakenmensen, in belangrijke economische sectoren die veel inkomsten voor Rusland genereren, zoals de metaalindustrie, landbouw, farmacie, telecom en de digitale sector. De sancties gelden ook voor hun familieleden.

Ook gelden er nu sancties tegen de 146 leden van de Raad van de Russische Federatie, de Russische senaat, die de verdragen tussen Rusland en de opstandige Oekraïense regio's Donetsk en Loehansk hebben geratificeerd. Het aantal personen waartegen nu sancties zijn uitgevaardigd is daarmee gestegen tot 862, en het aantal juridische entiteiten staat op 53.

Verder zijn de regels aangepast, zodat die meer overeenkomen voor de twee gesanctioneerde landen en de sancties tegen Rusland nog moeilijker kunnen worden ontweken, bijvoorbeeld via Wit-Rusland.

Dat houdt in dat in Wit-Rusland dezelfde beperkingen zullen gelden voor het betaalcommunicatiesysteem SWIFT als voor Rusland en dat ook andere financiële beperkingen die tegen Rusland gelden, nu ook gelden tegen Wit-Rusland. De banken Balegroprombank, Bank Dabrabyt en de ontwikkelingsbank voor de republiek Belarus worden beperkt in SWIFT-diensten. Transacties met de centrale bank van Wit-Rusland zijn verboden en men mag niet meer handelen met of investeren in Wit-Rusland met publiek geld. Staatsbedrijven uit Wit-Rusland mogen vanaf 12 april 2022 geen beursnotering meer of andere dienstverlening meer krijgen.

Mensen met de Wit-Russische nationaliteit of inwoners van het land mogen niet meer dan 100.000 euro naar de EU overmaken en ook mogen er geen effecten of bankbiljetten in euro's meer aan klanten uit Wit-Rusland worden verkocht of verschaft.

Voor Rusland gelden nieuwe beperkingen op de export van technologie op het gebied van maritieme navigatie en radiocommunicatie. De beperking op leningen en krediet gelden nadrukkelijk ook voor cryptovaluta, maken de nieuwe sancties duidelijk.