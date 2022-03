General Electric koopt voor miljarden eigen aandelen in Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het bestuur van General Electric heeft het voorstel om voor 3 miljard dollar eigen aandelen in te kopen, goedgekeurd. Dit blijkt uit een document dat GE dinsdagavond bij toezichthouder SEC indiende. Er is geen specifieke inkooptermijn, -frequentie of -koers aan het programma verbonden. Het aandeel General Electric noteerde woensdag in de elektronische handel voorbeurs 1,6 procent hoger. Bron: ABM Financial News

