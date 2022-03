Europese beurzen hoger rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag duidelijk hoger, na relatief bemoedigende geluiden uit Oekraïne, dat ook een staakt-het-vuren in diverse delen van het land bevestigde. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een winst van 3,4 procent op 428,40 punten. De Duitse DAX liet een stijging zien van 5,1 procent naar 13.479,50 punten. De Franse CAC 40 noteerde een winst van 5,2 procent met een stand van 6.274,86 punten. De Britse FTSE steeg woensdag 2,1 procent naar 7.111,65 punten. Volgens diverse analisten kregen de Europese beurzen vanochtend de wind in de rug na uitspraken van de Oekraïense president Zelensky waarin hij bereid lijkt grote concessies te doen. In een interview met ABC News zei hij dat hij een minder dringende toon wil aannemen in zijn vraag om lid te worden van de NAVO. Bovendien zei hij open te staan voor een gesprek over het lot van de Oost-Oekraïense republieken Loehansk en Donetsk, die Rusland erkent als onafhankelijk. "De koersen zullen volatiel blijven", zo waarschuwde analist Naeem Aslam van AvaTrade. Volgens Aslam moeten beleggers zich opmaken voor een periode met veel volatiliteit, nu de Verenigde Staten en bondgenoten een nieuwe ronde sancties tegen Rusland bekendmaakten. "Stagflatie is weer onderwerp van gesprek", aldus Aslam. Vanmiddag bevat de macro-economische agenda voor de Verenigde Staten alleen de vacatures over januari en de wekelijkse olievoorraden. Olie werd woensdag goedkoper. Een april-future West Texas Intermediate noteerde 2,1 procent in het rood op 121,08 dollar, terwijl voor een mei-future Brent 125,59 dollar werd betaald, een daling van 1,8 procent. De euro/dollar noteerde op 1,0973. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0916 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0908 op de borden.



Bedrijfsnieuws Adidas heeft de omzet in het vierde kwartaal zien stabiliseren, maar winst in heel 2021 wel te groeien en verwacht ook voor het lopende boekjaar een verdere omzetstijging. De koers van het aandeel noteerde 10,2 procent hoger. Deutsche Post heeft de verwachtingen voor zowel de korte als middellange termijn verhoogd en voorziet een recordjaar 2022. Het dividendvoorstel voor 2021 ligt op 1,80 euro per aandeel, tegen 1,35 euro per aandeel over 2020. Deutsche Post lanceerde woensdag ook een nieuwe aandeleninkoopprogramma ter waarde van 2 miljard euro. De koers van het aandeel Deutsche Post noteerde 8,1 procent hoger. In Parijs en Frankfurt noteerden alle hoofdaandelen hoger, op die van Thales, na. De defensiespecialist wist de afgelopen dagen echter al flink te stijgen. Het aandeel daalde woensdag 3,3 procent. Alle andere koersen noteerden vrijwel zonder uitzondering plussen die tussen de 3 en 11 procent bedroegen. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 1,6 procent in het groen. De S&P 500 sloot dinsdag 0,7 procent lager op 4.170,70 punten, de Dow Jones-index verloor 0,6 procent, tot 32.632,64 punten en technologie-index Nasdaq eindigde 0,3 procent lager op 12.795,55 punten. Bron: ABM Financial News

