Beursblik: CTP overtreft groeiplan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft zijn groeiplannen overtroffen, met een geannualiseerde groei van de huurinkomsten met 27 procent, en laat zien dat de structurele vraag naar logistiek overeind blijft. Dat stelde UBS woensdag in een rapport. De huurinkomsten groeiden vooral door ontwikkeling en overnames. CTP verwacht dat de impact van inflatie kan worden verzacht door hogere huren. De aangepaste EPRA-winst per aandeel was een paar procent lager dan verwacht met 0,49 euro, waar analisten op 0,50 euro rekenden. De intrinsieke boekwaarde steeg juist sterker dan verwacht, met 45 procent tot 12,06 euro, dankzij de eerste herwaardering sinds de beursgang. CTP verwacht zelf dat de portefeuille snel zal groeien in 2022, van 7,6 miljoen naar 11,8 miljoen vierkante meter, mede dankzij de overname van Deutsche Industrie REIT. De verwachte aangepaste EPRA-winst per aandeel van 0,60 euro voor het nieuwe jaar is lager dan de consensusverwachting van 0,65 euro, maar gezien de toekomstige groei uit ontwikkeling is dat niet zo'n probleem, volgens UBS. Verder wijst UBS op de hoge bezettinggraad van 95 procent en de hoge retentie, waarbij CTP 80 procent van de nieuwe verhuringen aan bestaande klanten deed. Beursnieuweling CTP zal volgende week worden opgenomen in de Midkap-index van Euronext Amsterdam. UBS heeft een koopadvies met een koersdoel van 22,00 euro. Het aandeel CTP stond woensdag 4,3 procent hoger op 14,50 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.