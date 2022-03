Valuta: euro even in herstel Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag hoger in een markt die een adempauze lijkt te nemen, maar de prognose voor de Europese munt op maandbasis bij Rabobank blijft ongewijzigd op 1,06 dollar liggen. "Zonder positief nieuws lijkt de markt woensdag aanleiding te geven voor een koopmoment na de dalingen van de afgelopen dagen", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Hoe het ook zij, de eerstvolgende richtpunten voor de valutamarkt zijn de Amerikaanse inflatiecijfers over februari en het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. Beiden staan voor morgen op de agenda. Wij denken dat de ECB donderdag een milde toon aanslaat", aldus Mevissen. Vanmiddag bevat de macro-economische agenda voor de Verenigde Staten alleen de vacatures over januari en de wekelijkse olievoorraden. De euro noteerde woensdag 0,7 procent hoger op 1,0965 dollar. De Europese munt noteerde 0,2 procent hoger op 0,8338 Britse pond. Het Britse pond won woensdag 0,4 procent en noteerde op 1,3135 dollar. Bron: ABM Financial News

