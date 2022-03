AEX schiet omhoog met bijna 4%

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs schoot woensdagochtend omhoog. Rond de klok van elf uur won de AEX 3,8 procent op 681,63 punten.

"De Europese beurzen staan flink in het groen", zo constateerde analist Naeem Aslam van AvaTrade, "maar de koersen zullen volatiel blijven." Volgens Aslam moeten beleggers zich opmaken voor een periode met veel volatiliteit, nu de Verenigde Staten en bondgenoten een nieuwe ronde sancties tegen Rusland bekendmaakten. "Stagflatie is weer onderwerp van gesprek", aldus Aslam.

De VS kondigden dinsdagavond een verbod op de import van Russische olie af. President Joe Biden gaf dinsdag ook aan dat Amerika met bondgenoten in Europa werkt aan een lange termijn strategie om niet langer afhankelijk te zijn van Russische energie. Veel bondgenoten in Europa zijn nog niet in de positie om Russische olie volledig te verbannen, aldus Biden.

Volgens diverse analisten kregen de Europese beurzen vanochtend de wind in de rug na uitspraken van de Oekraïense president Zelensky waarin hij bereid lijkt grote concessies te doen. In een interview met ABC News zei hij dat hij een minder dringende toon wil aannemen in zijn vraag om lid te worden van de NAVO. Bovendien zei hij open te staan voor een gesprek over het lot van de Oost-Oekraïense republieken Loehansk en Donetsk, die Rusland erkent als onafhankelijk.

De Britse premier Boris Johnson zei deze week dat er geen "serieus vooruitzicht" is op een NAVO-lidmaatschap voor Oekraïne. Delegaties uit Rusland en Oekraïne komen donderdag in Turkije bij elkaar om te spreken over de situatie.

"Hoewel de contouren van het einde van de oorlog zichtbaar worden, betekent dit niet dat de gevechten snel tot een einde zullen komen", zo waarschuwde analist Arne Petimezas van AFS Group.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond 1,0963. De olieprijzen daalden met 1,5 procent, na de opmars in de afgelopen dagen als gevolg van de ontwikkelingen in Oekraïne.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen stegen Adyen en ING tot 9 procent. AkzoNobel trok met 7,6 procent aan. Shell leverde ruim een procent in, nadat het aandeel in de afgelopen dagen juist fors steeg dankzij de hard gestegen olieprijs.

In de AMX schoot het aandeel AMG zelfs met 12,4 procent omhoog. ING ziet AMG profiteren van de sterk gestegen prijzen voor vanadium.



ABN AMRO en InPost stegen 7 tot 7,5 procent. Basic-Fit steeg na cijfers 5,4 procent. Volgens ING was de aanwas van nieuwe leden erg sterk in het afgelopen jaar.

Onder de kleinere aandelen won Vivoryon 5,4 procent en Heijmans 5,3 procent. ForFarmers daalde als enige 4,5 procent.

Het lokaal genoteerde Fastned won 7,6 procent.