Meer huurinkomsten voor CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft in 2021 de huurinkomsten flink zien aantrekken. Dit bleek woensdag uit cijfers van de logistieke vastgoedinvesteerder met een notering op het Damrak.

De nettohuurinkomsten stegen met 16 procent naar 326,9 miljoen euro.

De nettowinst steeg van 252,5 miljoen naar 1.026 miljoen euro. Het vierde kwartaal droeg krap 708,2 miljoen euro bij.

De aangepaste EPRA-winst per aandeel kwam in 2021 uit op 0,49 euro, tegen 0,44 in over 2020.

Het bedrijf stelde woensdag over 2021 een dividend voor van 0,35 euro per aandeel CTP.

De waarde van de vastgoedportefeuille van CTP steeg afgelopen jaar met 41 procent naar bijna 7,6 miljard euro. De zogeheten loan to value van deze portefeuille is 42,8 procent, hetgeen in lijn is met de 40 tot 50 procent die CTP bij de beursgang beloofde.

De bezettingsgraad ligt rond de 95 procent.

Outlook

Voor dit jaar wordt een EPRA van ongeveer 0,60 euro per aandeel verwacht.

Het bedrijf zag tot nog toe een beperkte impact van de oorlog in Oekraïne. CTP heeft geen belangen in het land noch in Rusland.

ING sprak in een reactie van solide resultaten en herhaalde het koopadvies met een koersdoel van 23,00 euro.

Het aandeel CTP noteerde woensdag op een groen Damrak 4,0 procent hoger op 14,45 euro.