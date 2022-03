'AMG profiteert van prijsstijging vanadium'

(ABM FN-Dow Jones) AMG Advanced Metallurgical Group profiteert van de sterk gestegen prijzen voor vanadium. Dit stelt analist Stijn Demeester van ING woensdag.

Sinds de inval in Oekraïne is de prijs voor vanadium in de VS sterk gestegen, ziet de analist. Dit jaar staat de prijs al 53 procent hoger. Rusland is een grote producent van vanadium, verklaart Demeester. Het land is goed voor circa 17 procent van het wereldvolume.

En AMG is de enige producent van ferrovanadium in de VS, met diens fabriek in Ohio. De capaciteit van deze faciliteit wordt dit jaar verdubbeld.

Als de huidige prijzen zo blijven, dan schat ING dat de EBITDA dit jaar met 20 miljoen dollar extra wordt gespekt en zelfs met 40 miljoen in 2023. "Daarmee is er sprake van een tweede winstaanjager, naast de erg hoge lithiumprijzen."

ING heeft een koopadvies op AMG met een koersdoel van 38,00 euro. Het aandeel stijgt woensdag 10,6 procent naar 33,06 euro.