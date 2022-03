Kepler verlaagt koersdoel ING Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ING

(ABM FN-Dow Jones) Kepler Cheuvreux heeft woensdag het koersdoel voor ING verlaagd van 17,60 naar 13,90 euro maar handhaafde het koopadvies. De analisten van Kepler verlaagden hun winsttaxaties met 44 procent voor 2022 en met 23 procent voor 2023 vanwege hogere risicokosten die zij voorzien. Kepler denkt dat ING dit jaar meer kwijt is aan voorzieningen voor slechte leningen. Deze post werd met 174 procent verhoogd en met 26 procent voor 2023. Daarbij wees Kepler onder meer op de blootstelling van de bank aan Oekraïne en Rusland. De rentebaten zullen dit jaar wel met 2 procent stijgen en de fees met 1 procent in vergelijking tot 2021, denkt Kepler. Ook verwacht Kepler vanwege alle geopolitieke onzekerheid niet langer een aandeleninkoop in 2022. Daarvoor is het volgens de analisten wachten op 2023. Dan zal ING volgens Kepler voor 1,5 miljard euro aan eigen aandelen inkopen. Bron: ABM Financial News

