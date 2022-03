Apple kondigt Mac Studio aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Apple heeft dinsdagavond een Mac Studio met een nieuwe M1 Ultra-chip aangekondigd, naast een goedkope iPhone met 5G ondersteuning. Apple lanceert een nieuwe lijn Macs, genaamd Mac Studio, die met name bedoeld is voor professioneel gebruik. Mac Studio is verkrijgbaar vanaf 2.329 euro, maar de duurste uitvoering kost meer dan 9.000 euro en daarmee is het de duurste Mac met de eigen chipset van Apple. De M1 Ultra-chip moet beduidend sneller en energiezuiniger zijn dan de huidige generatie chips van Apple. Ook komt er een nieuwe budgettelefoon uit de stal van Apple, namelijk de iPhone SE 3. De telefoon heeft Apples A15-chip ingebouwd, dezelfde chip die ook te vinden is in de iPhone 13. Het toestel ondersteunt 5G en is met een prijs van 529 euro één van de meest betaalbare 5G-telefoons in Nederland. De iPhone 12 is er momenteel vanaf 689 euro. De nieuwe iPhone 13 is verkrijgbaar vanaf 809 euro. De Pro kost 1.159 euro. Verder werd een nieuwe iPad Air aangekondigd, die draait op een M1 chip en ook de optie biedt om te verbinden met een 5G-netwerk. Hier is de vanaf prijs 699 euro. Bron: ABM Financial News

