Financials herstellen in fors hoger geopende AEX

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag fors hoger geopend, waarbij vooral financials herstelden van de koersdruk van de afgelopen dagen. Kort na opening van de beurzen, koerste de AEX 2,6 procent hoger op 674,09 punten. Onder de hoofdfondsen stegen ING, NN Group en Aegon met 5 tot bijna 8 procent. Universal Music Group trok met 5,6 procent aan. Unilever en ArcelorMittal hielden de winsten beperkt, nadat beide aandelen in de afgelopen dagen juist fors stegen als gevolg van de stijgende grondstofprijzen. In de AMX schoot het aandeel AMG zelfs met 10,5 procent omhoog. ABN AMRO en InPost stegen circa 7 procent. Basic-Fit steeg na cijfers 4,3 procent. Onder de kleinere aandelen won BAM 5,4 procent en CM.com 4,4 procent. ForFarmers daalde als enige drie procent. Bron: ABM Financial News

