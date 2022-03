Vlakke kwartaalomzet voor Adidas Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adidas heeft de omzet in het vierde kwartaal zien stabiliseren, maar winst in heel 2021 wel te groeien en verwacht ook voor het lopende boekjaar een verdere omzetstijging. Dit bleek woensdag uit cijfers van de Duitse sportkledingfabrikant. In het afgelopen kwartaal boekte Adidas een omzet van 5,14 miljard euro, vrijwel gelijk aan de omzet in het vierde kwartaal van 2020. De brutomarge kwam uit op 49,0 procent, de operationele marge op 1,3 procent. Dat laatste was wel flink lager dan de 4,4 procent een jaar eerder. In heel 2021 lag de brutomarge op 50,7 procent en de operationele marge op 9,4 procent. Daarmee steeg de operationele marge met 5,3 procentpunt. De nettowinst uit voortgezette activiteiten kwam afgelopen kwartaal 13,8 procent lager uit op 123 miljoen euro, terwijl de operationele winst met 70,9 procent daalde tot 66 miljoen euro. De jaaromzet van Adidas steeg evenwel met 15,2 procent tot 21,2 miljard euro. Dit leverde een nettowinst op bijna 2,2 miljard euro, veel meer dan de 443 miljoen euro in 2020. Uit voortgezette activiteiten steeg de winst van 461 miljoen nar 1,5 miljard euro. Het dividendvoorstel van 3,30 euro per aandeel ligt dan ook 10 procent hoger dan over 2020. Outlook Adidas verwacht voor 2022 een omzet die tegen constante valuta met 11 tot 13 procent oploopt. Daarin is ook al rekening gehouden met een risico van 250 miljoen euro met betrekking tot de oorlog in Oekraïne, ofwel circa de helft van de omzet die in de regio wordt gerealiseerd. Voor de brutomarge gaat het bedrijf uit Herzogenaurach uit van 51,5 tot 52,0 procent en een operationele marge van 10,5 tot 11,0 procent. Net als de omzet zal ook de winstgevendheid dit jaar met meer dan 10 procent stijgen, voorziet CEO Kasper Rorsted. Bron: ABM Financial News

