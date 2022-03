Deutsche Bank verlaagt koersdoel Just Eat stevig Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: Takeaway.com

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Bank heeft woensdag het koersdoel voor Just Eat Takeaway verlaagd van 92,00 naar 60,00 euro vanwege de recente marktomstandigheden, maar herhaalde wel het koopadvies op het aandeel. Dit bleek uit een rapport van analist Silvia Cueno. Volgens haar kwam de maaltijdbezorger onlangs met goede jaarcijfers, waarbij de omzet met 33 procent steeg naar 5,3 miljard euro. De omzet steeg harder dan de brutotransactiewaarde. En ook het aangepaste EBITDA-verlies verbeterde, benadrukte Cueno, nu de grootste investeringen achter de rug zijn. De cijfers waren een grote verrassing en Cueno zag de maaltijdbezorger alle winstdoelen herhalen. Aanjagers zijn volgens Deutsche Bank nieuwe partners voor het Amerikaanse Grubhub en een verkoop van het belang in iFood. Het aandeel Just Eat Takeaway sloot dinsdag op 26,92 euro. Bron: ABM Financial News

