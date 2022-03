Deutsche Post overtreft eigen verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Deutsche Post heeft de verwachtingen voor zowel de korte als middellange termijn verhoogd en voorziet een recordjaar 2022. Dit bleek donderdag uit een update van het Duitse postbedrijf. In het afgelopen kwartaal boekte Deutsche Post een omzet van 23,4 miljard euro, hetgeen op jaarbasis een stijging betekende van 22,4 procent. Het bedrijfsresultaat (EBIT) steeg met 12,6 procent tot 2,2 miljard euro. In heel 2021 steeg de omzet met 22,5 procent tot 81,2 miljard euro. De EBIT bedroeg 8 miljard euro en de marge lag op 9,8 procent. De marge was een jaar eerder 7,3 procent. Begin november ging Deutsche Post uit van een EBIT meer dan 7,7 miljard euro. Dat was al 0,7 miljard euro meer dan de oude raming. De operationele kasstroom verdubbelde in 2021 bijna naar 4,1 miljard euro. Dividend Het dividendvoorstel voor 2021 ligt op 1,80 euro per aandeel, tegen 1,35 euro per aandeel over 2020. Deutsche Post lanceerde woensdag ook een nieuwe aandeleninkoopprogramma ter waarde van 2 miljard euro. Outlook Voor het lopende boekjaar verwacht het bedrijf uit Bonn een EBIT van 8 miljard euro, vanuit de verwachting dat het online segment de vaart erin houdt. En in 2024 moet dit circa 8,5 miljard euro zijn. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.