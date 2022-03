Hogere opening AEX voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een hogere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong tot 1,5 procent in het groen. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,8 procent lager op 656,74 punten.

De Amsterdamse beurs staat, net als de meeste van de andere Europese aandelenmarkten, solide openingswinsten te wachten, ondanks de aanhoudende stijging van de grondstofprijzen en flinke verliezen op de Aziatische beurzen vanochtend.

Wall Street sloot dinsdag nog lager in een wisselvallige sessie, waarbij de beurzen laveerden tussen winst en verlies in een poging van beleggers om het laatste nieuws bij te houden. De bewegingen op de beurzen suggereren dat beleggers moeite hebben om bij te blijven bij de snelle ontwikkelingen in de Russische invasie in Oekraïne.

De Amerikaanse aandelenmarkten liepen terug, nadat de VS een verbod op de import van Russische olie afkondigden. Daarop steeg de olieprijs verder. De april-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3,6 procent hoger op 123,70 dollar op de New York Mercantile Exchange. President Joe Biden gaf dinsdag ook aan dat Amerika met bondgenoten in Europa werkt aan een lange termijn strategie om niet langer afhankelijk te zijn van Russische energie.

Veel bondgenoten in Europa zijn nog niet in de positie om Russische olie volledig te verbannen, aldus Biden.

In de Aziatische handel vanochtend gingen de olieprijzen nog eens 1,6 procent hoger.

De koersen op Wall Street trokken dinsdag weer aan, nadat de Oekraïense president Volodymyr Zelensky hoop gaf op een snel einde van de oorlog. Tegen het einde van de handelsdag konden die winsten niet vastgehouden worden.

Sommige analisten stellen dat beleggers zich zorgen maken over de economische impact van de oorlog, zelfs als deze snel zou eindigen. Goldman Sachs ziet dat Europese landen steeds meer afstand nemen van Rusland en dat deze beslissing een impact zal hebben op de lange termijn. "Duitsland heeft al laten weten zijn leger te vergroten en energiestromen te diversifiëren en heroverweegt zelfs zijn standpunt over nucleaire energie", aldus analisten van de bank.

"De markt is in shock. Gezien de aardverschuiving waar we mee te maken hebben, is iedereen maar aan het gokken wat het eindspel zal zijn", aldus marktstrateeg Brian O'Reilly van Mediolanum International Funds. "Niet elke recessie werd veroorzaakt door een flinke stijging van de olieprijzen, maar elke flinke stijging van de olieprijzen heeft wel een recessie veroorzaakt", waarschuwde de marktkenner.

De euro/dollar noteerde op 1,0916. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0899 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0833 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Accell Group wil door met CEO Ton Anbeek en CFO Ruben Baldew. De fietsenfabrikant krijgt samen met CTP ook een plekje in de Midkap-index van Euronext Amsterdam, in plaats van oliedienstverlener Fugro en vastgoedfonds Eurocommercial, die afzakken naar de AScX. Accell wordt momenteel van de beurs gehaald door een consortium onder leiding van KKR.

Nieuwelingen in de AScX-index zijn verder Azerion, Ebusco, Fastned en Majorel Group.

Basic-Fit heeft in 2021 opnieuw de klap gevoeld van de coronacrisis, waarbij alleen in het derde kwartaal alle clubs open bleven, maar voor het lopende jaar wordt een forse omzetstijging verwacht. De omzet daalde op jaarbasis van 377 naar 341 miljoen euro, terwijl de onderliggende EBITDA forser terugliep van 93,8 miljoen euro in 2020 naar 31,6 miljoen euro in het afgelopen jaar. Basic-Fit mikt voor 2022 op een omzet van 800 tot 850 miljoen euro met een onderliggende EBITDA van 240 miljoen euro.

Slotstanden Wall Street

De S&P 500 sloot dinsdag 0,7 procent lager op 4.170,70 punten, de Dow Jones-index verloor 0,6 procent, tot 32.632,64 punten en technologie-index Nasdaq eindigde 0,3 procent lager op 12.795,55 punten.