Resultaten Basic-Fit nog altijd geraakt door corona

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit heeft in 2021 opnieuw de klap gevoeld van de coronacrisis, waarbij alleen in het derde kwartaal alle clubs open bleven, maar voor het lopende jaar wordt een forse omzetsstijging verwacht. Dit bleek woensdag uit de jaarcijfers van de uitbater van fitnessclubs. CEO Rene Moos stelde dat het afgelopen jaar opnieuw gedomineerd werd door de coronacrisis. "Desondanks zijn we het jaar 2021 met een goede conditie geëindigd", aldus de topman. Eind 2021 had Basic-Fit 1.015 clubs operationeel en bediende de uitbater 2,22 miljoen leden. In het afgelopen jaar opende de keten 110 nieuwe clubs, een stijging op jaarbasis van 12 procent. Analisten mikten op 1.012 clubs en iets meer leden, namelijk 2,32 miljoen. De jaarresultaten werden geraakt door de maatregelen die overheden namen om een verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan en waardoor clubs dicht moesten. De omzet daalde op jaarbasis van 377 naar 341 miljoen euro, terwijl de onderliggende EBITDA forser terugliep van 93,8 miljoen euro in 2020 naar 31,6 miljoen euro in het afgelopen jaar. Analisten hadden op meer gehoopt en rekenden voor het afgelopen jaar op een omzet van 342,8 miljoen euro met een onderliggende EBITDA van 48,6 miljoen euro. Netto zou Basic-Fit volgens de analisten een verlies lijden van 165,1 miljoen euro. Dit bleek uiteindelijk een verlies van 150 miljoen euro tegen 125 miljoen euro een jaar eerder. De consensus schatte de schuld van de keten aan het einde van 2021 op 529,5 miljoen euro. Dit bleek 548 miljoen euro. Basic-Fit heeft wel 361 miljoen euro aan liquiditeiten beschikbaar. Eind 2021 presenteerde Basic-Fit al de doelen voor 2022 tot en met 2025. De uitrol van clubs moet van 200 naar 300 clubs per jaar. In de afgelopen vijf jaar opende Basic-Fit gemiddeld nog 100 tot 150 clubs per jaar. Tegen eind 2022 wil Basic-Fit 1.250 clubs open hebben en in 2025 2.000 clubs. In 2030 moet het netwerk uit 3.000 of zelfs 3.500 clubs bestaan. Basic-Fit ziet groeimogelijkheden in de landen waarin het al actief is, maar wil ook een zesde markt toevoegen, zonder een land bij naam te noemen. Rond het vierde kwartaal van 2022 zullen de eerste clubs worden geopend in het zesde land. Basic-Fit meldde woensdagochtend dat het in de eerste maanden van 2022 een sterke groei van het aantal leden ervaart. Naar verwachting zal het ledenbestand in het eerste kwartaal met circa 400.000 leden stijgen tot 2,6 miljoen. Basic-Fit mikt op minstens 1 miljoen nieuwe leden dit jaar. Ook werden er dit jaar al 66 nieuwe clubs geopend. Verder herhaalde Basic-Fit woensdag een omzetoutlook voor 2022 van 800 tot 850 miljoen euro met een onderliggende EBITDA van 240 miljoen euro. Bron: ABM Financial News

