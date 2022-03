Nederland importeerde ruim 2 miljard euro uit Oekraïne Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nederland heeft in 2021 voor ruim 2 miljard euro aan goederen uit Oekraïne geïmporteerd. Dit maakte het Centraal Bureau voor de Statistiek woensdag bekend. In 2002 werd nog voor 177 miljoen euro aan goederen geïmporteerd, dat was in 2021 ongeveer 12 keer zoveel. Nederlandse bedrijven importeerden in 2021 hoofdzakelijk plantaardige fijne oliën en vetten, zoals zonnebloemolie, en maïs uit Oekraïne. Goederen uit Oekraïne zijn goed voor iets minder dan 0,4 procent van de totale Nederlandse import, maar Oekraïne was in 2021 wel de belangrijkste leverancier van maïs. Nederland exporteerde in 2021 voor 1,2 miljard euro naar Oekraïne. Dat is 851 miljoen euro meer dan twintig jaar geleden. Van alle Nederlandse exportgoederen is 0,2 procent bestemd voor Oekraïne. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.