Onward rekruteert eerste patiënten voor nieuwe studie

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Onward Medical heeft de eerste deelnemers voor een nieuwe studie ingeschreven. Dit kondigde het Zwitsers-Nederlands medische technologiebedrijf woensdagochtend aan. De LIFT Home Study onderzoekt de veiligheid en prestaties van de ARCEX-therapie in de thuissituatie. De deelnemers worden gedurende vier weken gevolgd. De ARCEX-therapie is een externe stimulatietechnologie om de kracht en functie te herstellen bij mensen met een dwarslaesie en andere bewegingsgerelateerde problemen. Voor de LIFT Home Study zullen maximaal 20 deelnemers worden ingeschreven bij vijf toonaangevende onderzoekscentra in de Verenigde Staten. Bron: ABM Financial News

