Europese beurzen openen hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een hogere opening tegemoet.

IG voorziet een openingswinst van 208 punten voor de Duitse DAX, een plus van 97 punten voor de Franse CAC 40 en een stijging van 81 punten voor de Britse FTSE 100.

De beurzen in Europa sloten dinsdag lager, na een handelsdag met hoge volatiliteit en nog altijd sterk stijgende grondstoffenprijzen. In Amsterdam trokken de halfgeleidernamen en technologie-aandelen zoals Adyen en Just Eat Telecom de index omlaag. Ondertussen bleef de volatiliteit hoog en het sentiment kwetsbaar door de oorlog in Oekraïne.

De olieprijzen stegen dinsdag met 7 procent, nadat er een Amerikaanse importban op Russische olie werd afgekondigd door president Joe Biden. Een vat WTI-olie in april kost nu 128 dollar en Brent voor mei 132 dollar.

Europese landen zijn nog te afhankelijk van Russische olie om de import stil te kunnen leggen. Wel lanceerde de EU een plan om voldoende energie veilig te stellen tegen een betaalbare prijs, om voor 2030 niet meer afhankelijk te zijn van Russische olie, kolen en gas.

De prijs van nikkel is dinsdag omhoog geschoten, met een verdubbeling in de loop van de dag. De oorlog voedt zorgen over tekorten aan het metaal dat belangrijk is voor de batterijen van elektrische auto's. De handel werd stilgelegd in Londen na de extreme bewegingen en de koers stond op een plus van 69 procent.

De fors hogere grondstoffenprijzen wakkeren de zorgen over een mondiale recessie aan, terwijl centrale banken ondertussen de inflatie moeten beteugelen.

"De markt is in shock. Gezien de aardverschuiving waar we mee te maken hebben, is iedereen maar aan het gokken wat het eindspel zal zijn", aldus marktstrateeg Brian O'Reilly van Mediolanum International Funds. "Niet elke recessie werd veroorzaakt door een flinke stijging van de olieprijzen, maar elke flinke stijging van de olieprijzen heeft wel een recessie veroorzaakt", aldus de marktkenner.

De daling van de aandelen van Europese banken met meer dan 20 procent door de Oekraïense oorlog lijkt echter overdreven, volgens analisten van Citigroup, die spreken van een koopkans.

Op macro-economisch vlak bleek industriële productie in Duitsland in januari flink gestegen met 2,7 procent op maandbasis, veel meer dan de 0,5 procent die was voorspeld.

De economie in de eurozone groeide in het vierde kwartaal met 0,3 procent. De groei op jaarbasis van 4,6 procent was beter dan in het derde kwartaal.



Bedrijfsnieuws

Kledingbedrijf Inditex was een grote winnaar, met een plus van bijna 7 procent. Ook herverzekeraar Munich Re won fors, met 5 procent koerswinst, evenals sportschoenenmaker Adidas.

Prosus moet afschrijven op zijn Russische activiteiten, stelde Citigroup, hoewel het bedrijf niet stopt met zijn investeringen daar. Het aandeel Prosus sloot ruim 4 hoger.

Oliefondsen BP en TotalEnergies sloten hoger, en ook Shell steeg verder, na een koersstijging van 7,5 procent op maandag.

Shell zal geen Russische olie meer opkopen, nadat dit recent op veel kritiek kon rekenen. Shell meldde dit weekend al dat de winst die het op de goedkope Russische olie heeft behaald naar Oekraïne gaat.

Financials gingen dinsdag beter, na zware verliezen op maandag. ING sloot vlak, Deutsche Bank sloot 2 procent hoger en BNP Paribas won 3 procent.

Zumtobel heeft in het afgelopen kwartaal de omzet en ook het resultaat zien stijgen. Dit maakte het verlichtingsbedrijf uit Oostenrijk dinsdagochtend bekend. Het aandeel steeg bijna 5 procent.

Danone heeft de groeidoelen voor de komende jaren gepresenteerd in aanloop naar een beleggersdag die het Franse voedingsbedrijf dinsdag organiseert. Het aandeel daalde 1 procent.



Euro STOXX 50 3.505,63 (-0,18%)

STOXX Europe 600 415,06 (-0,50%)

DAX 12.831,51 (-0,02%)

CAC 40 5.962,96 (-0,32%)

FTSE 100 6.964,11 (+0,07%)

SMI 11.057,06 (-1,32%)

AEX 656,74 (-1,84%)

BEL 20 3.672,45 (-0,27%)

FTSE MIB 22.336,10 (+0,79%)

IBEX 35 7,783,40 (+1,82%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag hoger.

De Amerikaanse aandelenbeurzen eindigden dinsdag lager, na een wisselvallige handelsdag, waarop de VS een importverbod op Russische olie afkondigde.

De indices schommelden dinsdag tussen verlies en winst terwijl beleggers de krantenkoppen moesten bijhouden en de rendementen op obligaties en de olie- en goudprijs stegen.

Maandag sloten de Amerikaanse beurzen ook al fors lager en belandde de Nasdaq zelfs in een bear market. De vrees dat de steeds verder oplopende olieprijs de wereldeconomie in een recessie zal storten haalt de waarderingen op de aandelenmarkten onderuit.

Beleggers proberen zicht te krijgen op wat de Russische invasie van Oekraïne en de stevige westerse sancties in antwoord daarop in brede zin gaan betekenen voor de economie. De markt is volatiel.

De hoge grondstofprijzen maken het moeilijker voor centrale banken om de hoge inflatie te bedwingen met renteverhogingen.

Een verkoopgolf aan het begin van de handel keerde snel nadat de Oekraiense president Volodymyr Zelenski in een interview op ABC News een Oekraiens lidmaatschap van NAVO leek af te wijzen en open zei te staan voor een akkoord met Rusland om de vijandelijkheden te staken. "Het was zo'n grote verandering in toon", zei Michelle Cluver, en voedde de hoop dat de oorlog snel voorbij zou kunnen zijn.

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde een importverbod af voor Russische olie, om de druk op Moskou op te voeren, ter vergelding van de Russische invasie van Oekraïne.

De Russische vicepremier Alexander Novak zei dat Rusland de aanvoer van aardgas naar Europa kan afsnijden en dat de olieprijs naar 300 dollar per vat kan stijgen als het westen Russische olie in de ban doet.

Op de nikkelmarkt sprongen de prijzen tot boven 100.000 dollar per ton voordat de handel werd stilgelegd. "Beleggers moeten voorbereid zijn op meer volatiliteit, en verliezen zijn nog altijd mogelijk vanaf dit punt, zei Seema Shah van Principal Global Investors.

Ze wees erop dat Amerikaanse aandelen het veel beter doen dan Europese sinds de invasie van Oekraïne. Dat heeft vooral te maken aan het feit dat de VS niet afhankelijk is van Russische olie en aardgas, in tegenstelling tot de VS.



De Amerikaanse groothandelsvoorraden stegen in januari zoals verwacht licht, terwijl de Amerikaanse export met enkele procenten kromp, waardoor het handelstekort van de VS opliep tot 90 miljard dollar. Dit was bijna 3 miljard meer dan voorzien.

Eerder werd al bekend dat het ondernemersvertrouwen in het Amerikaanse mkb is gedaald van 97,1 tot 95,7. Dat is het laagste niveau in een jaar. Kleine ondernemers hebben last van de hoge inflatie, aldus NFIB.

Bedrijfsnieuws

Google neemt Mandiant over voor 23 dollar per aandeel. Dit meldde moederbedrijf Alphabet dinsdagmiddag. De overname heeft een totale waarde van 5,4 miljard dollar. Mandiant is een beursgenoteerd Amerikaans cyberbeveiligingsbedrijf. Na het afronden van de transactie wordt het onderdeel van Google Cloud. Het aandeel Mandiant daalde 2 procent. Alphabet werd 0,6 procent meer waard.

Aandelen Chevron stegen 6 5 en Exxon won 1 procent. Sommige aandelen van makers van zonnepanelen en andere bedrijven die schone energie helpen produceren gingen ook omhoog. De hoge olieprijs maakt alternatieven aantrekkelijker.

Uber steeg 7,6 procent nadat The Wall Street Journal een verhaal publiceerde dat de taxi-app een campagne is gestart om te voorkomen dat chauffeurs als medewerkers gaan tellen, waardoor ze vakbonden zouden kunnen vormen.



S&P 500 index 4.170,70 (-0,72%)

Dow Jones index 32.632,64 (-0,56%)

Nasdaq Composite 12.795,55 (-0,28%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag overwegend lager.

Nikkei 225 24.813,40 (+0,1%)

Shanghai Composite 3.194,68 (-3,0%)

Hang Seng 20.176,44 (-2,8%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0916. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0899 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0833 op de borden.

USD/JPY Yen 115,77

EUR/USD Euro 1,0916

EUR/JPY Yen 126,36

MACRO-AGENDA:

00:00 Handel met Oekraïne en Rusland - 2021 (NL)

00:50 Economische groei - Vierde kwartaal def. (Jap)

02:30 Consumenten- en producentenprijzen - Februari (Chi)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Vacatures - Januari (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Adidas - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

07:00 Deutsche Post - Cijfers vierde kwartaal (Dld)