Accell en CTP naar Midkap-index Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: DSCO

(ABM FN-Dow Jones) De huidige smallcaps Accell en CTP zullen worden opgenomen in de Midkap-index van Euronext Amsterdam, in plaats van oliedienstverlener Fugro en vastgoedfonds Eurocommercial, die afzakken naar de index voor Smallcaps. Dat maakte Euronext dinsdag bekend. Fietsenfabrikant Accell zag zijn waarde sterk stijgen door een overnamebod en zal daarom mogelijk niet lang van de nieuwe status kunnen genieten. Vastgoedontwikkelaar beleefde in april vorig jaar zijn beursgang CTP in Amsterdam. Nieuwelingen in de Smallcaps-index zijn Azerion, Ebusco, Fastned en Majorel Group. Plaats voor de nieuwelingen in de index wordt gemaakt door Avantium, Lucas Bols, NX Filtration en Sif Holding, die verhuizen naar de lokale markt. De wijzigingen in de samenstelling van de indexen geldt vanaf maandag 21 maart. In de kwartaalupdate bleef de samenstelling van de hoofdindex AEX ongewijzigd. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.