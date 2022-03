Olieprijs sluit onder 125 dollar Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag opnieuw gestegen, nadat de Amerikaanse president Joe Biden een verbod op de import van Russische olie afkondigde. De aprilfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3,6 procent hoger op 123,70 dollar op de New York Mercantile Exchange. Dit was het hoogste slot sind augustus 2008, volgens FactSet-data.

Eerder op de dag was de prijs zelfs even bijna 130 dollar per vat. "Hoe hoog de olieprijs zal moeten worden, hangt vooral af van hoe lang de markt exportvaten Russische olie zal moeten weren en of andere kopers, zoals China, meer olie van Rusland gaan kopen in plaats van de westerse landen", zei Bjornar Tonhaugen van Rystad Energy. De Amerikaanse olie-industrie zal het verbod vooral voelen bij de raffinaderijen, volgens Pete Speer van Moody's. "Russische olie vormen een klein aandeel in de grondstoffen die Amerikaanse raffinaderijen gebruiken, dus alternatieve bronnen kunnen worden gevonden", zei hij. "Hierdoor zullen de prijzen waarschijnlijk nog verder stijgen en sommige raffinaderijen niet op optimale capaciteit draaien." Toch voorziet Speer geen substantieel negatief effect op de Amerikaanse markt. Bron: ABM Financial News

