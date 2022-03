Wall Street neemt adempauze

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street bleef dinsdagavond dichtbij huis, nadat de VS een importverbod op Russische olie afkondigde.

De S&P 500 stond enkele punten in het rood op 4.199 punten, de Dow Jones-index steeg 0,1 procent, of 36 punten, tot 32.846 punten en technologie-index Nasdaq klom 0,3 procent tot 12.875 punten.

Maandag sloten de Amerikaanse beurzen nog fors lager en belandde de de Nasdaq zelfs in een bear market.

De Amerikaanse president Joe Biden kondigde een importverbod af voor Russische olie, om de druk op Moskou op te voeren, ter vergelding van de Russische invasie van Oekraïne.

De olieprijs steeg met 4 procent, maar minder sterk dan eerder op de dag. Een vat WTI-olie kostte 129 dollar.

De Russische vicepremier Alexander Novak zei dat Rusland de aanvoer van aardgas naar Europa kan afsnijden en dat de olieprijs naar 300 dollar per vat kan stijgen als het westen Russische olie in de ban doet.

Behalve de energiesector staan alle andere sectoren van de aandelenmarkt op verlies voor het jaar 2022.

Op de nikkelmarkt sprongen de prijzen tot boven 100.000 dollar per ton voordat de handel werd stilgelegd. "Beleggers moeten voorbereid zijn op meer volatiliteit, en verliezen zijn nog altijd mogelijk vanaf dit punt, zei Seema Shah van Principal Global Investors.

Ze wees erop dat Amerikaanse aandelen het veel beter doen dan Europese sinds de invasie van Oekraïne. Dat heeft vooral te maken aan het feit dat de VS niet afhankelijk is van Russische olie en aardgas, in tegenstelling tot de VS.



De Amerikaanse groothandelsvoorraden stegen in januari zoals verwacht licht, terwijl de Amerikaanse export met enkele procenten kromp, waardoor het handelstekort van de VS opliep tot 90 miljard dollar. Dit was bijna 3 miljard meer dan voorzien.

Eerder werd al bekend dat het ondernemersvertrouwen in het Amerikaanse mkb is gedaald van 97,1 tot 95,7. Dat is het laagste niveau in een jaar. Kleine ondernemers hebben last van de hoge inflatie, aldus NFIB.



De euro/dollar steeg bijna een half procent tot 1,0909, na de dalingen tijdens de Oekraïne-crisis.

Bedrijfsnieuws

Google neemt Mandiant over voor 23 dollar per aandeel. Dit meldde moederbedrijf Alphabet dinsdagmiddag. De overname heeft een totale waarde van 5,4 miljard dollar. Mandiant is een beursgenoteerd Amerikaans cyberbeveiligingsbedrijf. Na het afronden van de transactie wordt het onderdeel van Google Cloud.

Het aandeel Mandiant daalde 2 procent. Begin dit jaar noteerde de koers rond de 17 dollar. Alphabet werd 2 procent meer waard.

Aandelen Chevron stegen 6 procent en Exxon won 1 procent. Sommige aandelen van makers van zonnepanelen en andere bedrijven die schone energie helpen produceren gingen ook omhoog. De hoge olieprijs maakt alternatieven aantrekkelijker.

AMC Entertainment en Oracle komen nabeurs met kwartaalcijfers.

Slotstanden

De S&P 500 daalde maandag 3,0 procent op 4.201,09 punten en de Dow Jones index verloor 2,4 procent op 32.817,38 punten. De Nasdaq leverde 3,6 procent in op 12.830,96 punten.