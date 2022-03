Accell wil CEO en CFO herbenoemen Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Accell Group wil door met CEO Ton Anbeek en CFO Ruben Baldew. Dit maakte de fietsenfabrikant dinsdagmiddag bekend. De raad van commissarissen wil de twee topmannen herbenoemen tijdens de jaarvergadering op 20 april. Ook commissarissen Daniëlle Jansen Heijtmajer en Gert van der Weerdhof worden voorgedragen voor herbenoeming. Op Accell ligt een overnamebod van 58,00 euro per aandeel een consortium onder leiding van KKR. Bron: ABM Financial News

