Damrak vreest recessie

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag verder gedaald. Op een slot van 656,74 punten, verloor de AEX 1,8 procent.

Eind vorige week dook de hoofdindex voor het eerst in ruim een jaar onder de 700 punten. Vooralsnog lijkt de AEX zich nog niet te kunnen herpakken.

Toch denkt vermogensbeheerder Andre van Eerden van Aberfeld International dat de bodem inmiddels in zicht komt. “De oorlog is wel ingeprijsd”, meent hij, hoewel een daling van 3 tot 4 procent nog wel mogelijk is “op een slechte dag”.

Aandelen zijn behoorlijk in waarde gedaald en de waarderingen zijn een stuk aantrekkelijker geworden, vindt Van Eerden, en dat biedt koopkansjes volgens hem.

Dat is voor de korte termijn. Voor de lange termijn is er een recessie, die zelfs al begonnen is.

Dat is terug te zien in de steeds kleinere spread tussen de tweejarige en tienjaarsrente in de VS, die een verslechtering van de economische outlook suggereert, aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. Als er sprake is van een negatieve spread, waarbij de korte termijn rente hoger is dan de langetermijnrente dan zou dit een recessie inluiden.

De olieprijzen noteren ondertussen rond het hoogste niveau in 14 jaar.

Een vat WTI kost dinsdag rond de 128 dollar en Brent zelfs zo'n 132 dollar per vat. De Amerikaanse president Joe Biden kondigde vandaag een importban op Russische olie aan.

De Europese Commissie lanceerde dinsdag een energieplan om op termijn niet langer afhankelijk te zijn van Russische olie, kolen en gas. Met behulp van REPowerEU wil Brussel dat Europa vóór 2030 onafhankelijk is van energie uit Rusland. "We moeten onafhankelijk worden van Russische olie, kolen en gas", zei voorzitter Ursula von der Leyen van de Europese Commissie.

Op macro-economisch vlak werd dinsdag bekend dat de industriële productie in Duitsland in januari flink is gestegen, terwijl de groei in de eurozone in het vierde kwartaal vertraagde ten opzichte van de drie maanden ervoor.

Verder nam het ondernemersvertrouwen in het Amerikaanse mkb af in februari. Kleine ondernemers hebben last van de hoge inflatie, aldus NFIB.

De euro/dollar noteerde rond het slot op 1,0881.

Stijgers en dalers

In de AEX won Aegon ruim een half procent en NN zelfs 5 procent. ING daalde licht na een kleine koersdoelverlaging van Credit Suisse. De Zwitserse bank herhaalde wel de koopaanbeveling voor het aandeel.

Shell steeg ruim 2 procent dankzij de hogere olieprijzen. Shell kondigde aan dat het geen Russische olie meer op zal kopen. De energiereus kocht de afgelopen tijd Russische olie voor de spotprijs, wat op veel kritiek kon rekenen. Shell meldde dit weekend dat de winst die het daarop maakt naar Oekraïne gaat.

De defensieve waarden RELX en Wolters Kluwer behoorden tot de grootste dalers met verliezen van 7 tot bijna 9 procent. DSM verloor ruim 8 procent en hekkensluiter Besi zo'n 9 procent.

De AMX werd aangevoerd door TKH met een koerswinst van ruim 5 procent na goed ontvangen jaarcijfers. ING sprak van solide resultaten voor TKH en Degroof Petercam denkt dat er nog meer in het vat zit in 2022, wijzend op bijvoorbeeld de orderportefeuille in Haaksbergen.

ABN AMRO won ruim 4,5 procent.

Corbion was hekkensluiter met een verlies van 4,5 procent, terwijl Vopak, dat maandag al 13 procent verloor, vandaag nog eens een procent moest laten gaan. Basic-Fit verloor voorafgaand aan de jaarcijfers woensdagochtend zo'n 3 procent.

Bij de smallcaps ging Vivoryon aan de leiding met een koersstijging van ruim 10 procent. Acomo verloor bijna 2 procent.

Wall Street

Rond het slot in Amsterdam noteerden de Amerikaanse beurzen tot een procent lager. Maandag belandde de Dow Jones index in een correctie en de Nasdaq in een bear market.