Beursblik: Rusland hoofdpijndossier voor Prosus

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Prosus wil actief blijven in Rusland gedurende de oorlog in Oekraïne, maar de Nederlandse internetinvesteerder zal daar te maken krijgen met aanzienlijke tegenwind. Dit stelde Citi Research dinsdag in een rapport. Prosus haalt ongeveer 11 procent van zijn omzet in deze tweede landen, vooral met Avito in Rusland, volgens Citi. Het belang in het sociale mediaplatform VK, voorheen bekend als Mail.ru, zal geheel worden afgeschreven voor 769 miljoen dollar, meldde de Amerikaanse bank. De bestuurders van Prosus hebben hun zetel in het bestuur van VK al opgegeven. Het belooft volgens de analisten ook lastig te worden om dividend uit Avito in Rusland te halen. Citi Research heeft een koopadvies op Prosus met een koersdoel van 110 euro. Het aandeel Prosus stond dinsdag 4,2 procent hoger op 50,40 euro. Bron: ABM Financial News

