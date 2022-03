Video: belegger kan voorzichtig weer kijken naar koopkansjes Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

(ABM FN-Dow Jones) Het is een erg volatiele beurs, maar het moment om weer op koopjes te jagen, lijkt voorzichtig weer aangebroken. Dit zegt vermogensbeheerder André van Eerden van Aberfeld International voor de camera tegen ABM Financial News. Van Eerden denkt dat de bodem inmiddels in zicht komt. "De oorlog is wel ingeprijsd", denkt hij, hoewel een daling van 3 tot 4 procent nog wel mogelijk is "op een slechte dag". Aandelen zijn behoorlijk in waarde gehaald en de waarderingen zijn een stuk aantrekkelijker geworden, vindt Van Eerden, en dat biedt koopkansjes volgens hem. Hij denkt dan vooral aan mijnbedrijven en oliewaarden, vooral in de VS. Minder aantrekkelijk zijn maakbedrijven die veel energie nodig hebben in hun productieproces. Dat is voor de korte termijn. Voor de lange termijn is er een recessie om rekening mee te houden, die volgens Van Eerden zelfs al begonnen is. Klik hier voor: belegger kan voorzichtig weer kijken naar koopkansjes Bron: ABM Financial News

