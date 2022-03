Europa lanceert energieplan

Vóór 2030......daar hebben we nú dus geen zak aan. De tandenloze EU-schriftgeleerden waarvan de meesten niet eens weten wat werken en zweten is gaan ons niet redden. Het is NU oorlog en als je de Russen niet wilt vetmesten met gas/olie blijven kopen zul je nu dus actie moeten ondernemen.



Wat kan je wel zelf doen, vandáág al en zet echt zoden aan de dijk:

-Verwarming op 15 graden en ok.....in een (klein) werkkamertje en 's avonds in woonkamer op 18. Trui+vest aan e.d. Ja, dit is zuinig/knieperig, maar gegarandeerd gasverbruik gehalveerd.

-Korter douchen. Echt het kan in 3-5 minuten. En over de zeur-pubers met lang haar.....je hoeft niet iedere dag je haren te wassen. Lang douchen kost zomaar een m3 gas. Kort douchen 0.2 m3.

-Koken....daar valt niet veel te halen is mijn ervaring. Een stoompan waarbij je de groenten boven de aardappels/rijst/pasta gaarstoomt is heel efficient. En gezonder/lekkerder want je giet geen kookvocht met mineralen/vitaminen en smaak weg