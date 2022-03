Update: Amerika kondigt importban Russische olie aan Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Verenigde Staten hebben een importban op Russische olie aangekondigd, zoals al werd verwacht. President Joe Biden zei dinsdag dat Russische gas en olie niet langer worden geïmporteerd. Dat zal impact hebben op Amerikanen, aldus Biden, die waarschuwde voor een verdere stijging van de gasprijzen in de VS. De president gaf ook aan dat Amerika met bondgenoten in Europa werkt aan een lange termijn strategie om niet langer afhankelijk te zijn van Russische energie. Veel bondgenoten in Europa zijn nog niet in de positie om Russische olie volledig te verbannen, aldus Biden. De WTI-olieprijs noteert dinsdag bijna 7 procent hoger op 127,68 dollar. Brent kost ruim 132 dollar per vat. Update: om bevestiging door Biden te melden. Bron: ABM Financial News

