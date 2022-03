Amerika lijkt importban Russische olie door te zetten Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De Verenigde Staten lijken van plan om een importban op Russische olie door te zetten. Dit meldden verschillende Amerikaanse media dinsdag op basis van ingewijden. Een formele aankondiging van de Amerikaanse president Joe Biden zal later vandaag volgen, melden onder meer CNBC en The Wall Street Journal. Ongeveer 8 procent van de Amerikaanse olie-import kwam in 2021 uit Rusland De WTI-olieprijs noteert dinsdag bijna 5 procent hoger op 125,50 dollar. Brent kost bijna 130 dollar per vat. Bron: ABM Financial News

