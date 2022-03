Wall Street wacht volatiele handelsdag

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat dinsdag een volatiele handelsdag tegemoet, waarbij de futures schommelen tussen winst en verlies. Richting de openingsbel lijken de S&P 500, Dow Jones index en Nasdaq lager te gaan openen.

Maandag sloten de Amerikaanse beurzen ook al fors lager en belandde de Dow in een correctie en de Nasdaq zelfs in een bear market.

Het sentiment blijft kwetsbaar, met beleggers die vrezen dat de hogere grondstoffenprijzen als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne zullen leiden tot een mondiale recessie. Ook de angst voor stagflatie neemt toe.

"Beleggers vrezen voor een stijging van de inflatie als gevolg van sancties tegen Rusland en voor de Amerikaanse economie dreigt stagflatie als de situatie verslechtert", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade.

Hij wijst op de steeds kleinere spread tussen de tweejarige en tienjaarsrente in de VS, die een verslechtering van de economische outlook suggereert. Als er sprake is van een negatieve spread, waarbij de korte termijn rente hoger is dan de langetermijnrente dan zou dit een recessie inluiden.

De rente op tweejarige obligaties noteert dinsdag op 1,59 procent en de tienjaarsrente op 1,85 procent.

"Deze ontwikkeling drukt het sentiment en heeft een negatieve impact op alle sectoren. Daarom gaan beleggers niet op koopjesjacht wanneer aandelen zijn gedaald", aldus Aslam.

De olieprijzen noteren rond het hoogste niveau in 14 jaar en ook de prijzen van tarwe, gas en nikkel stijgen hard, aldus Aslam.

Een vat WTI kost dinsdag rond de 124 dollar en Brent zelfs bijna 129 dollar per vat. De euro/dollar noteert op 1,0891.

Op macro-economisch vlak staan vanmiddag nog groothandelsvoorraden in de VS voor de maand januari op de agenda.

Eerder werd al bekend dat het ondernemersvertrouwen in het Amerikaanse mkb is gedaald van 97,1 tot 95,7. Dat is het laagste niveau in een jaar. Kleine ondernemers hebben last van de hoge inflatie, aldus NFIB.

De Amerikaanse handelsbalans toonde in januari een tekort van 89,7 miljard dollar. Daarmee steeg het tekort sterker dan verwacht, als gevolg van een dalende export en stijgende import.

Bedrijfsnieuws

Google neemt Mandiant over voor 23 dollar per aandeel. Dit meldde moederbedrijf Alphabet dinsdagmiddag. De overname heeft een totale waarde van 5,4 miljard dollar. Mandiant is een beursgenoteerd Amerikaans cyberbeveiligingsbedrijf. Na het afronden van de transactie wordt het onderdeel van Google Cloud.

Het aandeel Mandiant daalt voorbeurs bijna 3 procent, na een slotkoers van 22,49 dollar op maandag. Begin dit jaar noteerde de koers rond de 17 dollar. Alphabet gaat een licht lagere opening tegemoet.

AMC Entertainment en Oracle komen nabeurs met kwartaalcijfers.

Slotstanden

De S&P 500 daalde maandag 3,0 procent op 4.201,09 punten en de Dow Jones index verloor 2,4 procent op 32.817,38 punten. De Nasdaq leverde 3,6 procent in op 12.830,96 punten.