Beursblik: resultaten Basic-Fit weer geraakt door corona

(ABM FN-Dow Jones) Basic-Fit opent woensdag de boeken over 2021, een jaar waarin vanwege alle coronamaatregelen alleen in het derde kwartaal alle clubs open waren.

Basic-Fit is volgens analisten van Berenberg hard geraakt door de mondiale lockdowns in 2020 en 2021. Positief is volgens de zakenbank dat sporters vlot weer terugkeren zodra de clubs hun deuren weer mogen openen.

Eind 2021 had Basic-Fit volgens analisten 1.012 clubs operationeel en bediende de uitbater 2,32 miljoen leden.

Analisten rekenen voor afgelopen jaar op een omzet van 342,8 miljoen euro met een onderliggende EBITDA van 48,6 miljoen euro. Netto leed Basic-Fit volgens de analisten een verlies van 165,1 miljoen euro, of van 107,0 miljoen euro onderliggend.

De consensus schat de schuld van de keten aan het einde van 2021 op 529,5 miljoen euro.

Eind 2021 presenteerde Basic-Fit al de doelen voor 2022 tot en met 2025. De uitrol van clubs moet van 200 naar 300 clubs per jaar. In de afgelopen vijf jaar opende Basic-Fit gemiddeld nog 100 tot 150 clubs per jaar.

Tegen eind 2022 wil Basic-Fit 1.250 clubs open hebben en in 2025 2.000 clubs. In 2030 moet het netwerk uit 3.000 of zelfs 3.500 clubs bestaan. Basic-Fit ziet groeimogelijkheden in de landen waarin het al actief is, maar wil ook een zesde markt toevoegen, zonder een land bij naam te noemen. Rond het vierde kwartaal van 2022 zullen de eerste clubs worden geopend in het zesde land.

Basic-Fit zei in november een sterk herstel te ervaren sinds de coronamaatregelen zijn afgebouwd en dat zal mede leiden tot een omzet van 800 tot 850 miljoen euro in 2022. In 2019, voorafgaand aan de coronacrisis, boekte Basic-Fit een omzet van 515 miljoen euro.

Voor dit jaar mikt Basic-Fit verder op een ledengroei van circa 1 miljoen met een onderliggende EBITDA van 240 miljoen euro.

De outlook voor 2022 werd evenwel afgegeven voor er nieuwe maatregelen nodig waren om de omikronvariant van het coronavirus een halt toe te roepen.

Basic-Fit opent woensdag voorbeurs de boeken. Het aandeel noteert dinsdagmiddag 0,9 procent lager op 36,48 euro.