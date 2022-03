Google neemt Mandiant over Bericht delen via: Kopieer link Naar clipboard gekopieerd

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Google neemt Mandiant over voor 23 dollar per aandeel. Dit meldde moederbedrijf Alphabet dinsdagmiddag. De overname heeft een totale waarde van 5,4 miljard dollar. Mandiant is een beursgenoteerd Amerikaans cyberbeveiligingsbedrijf. Na het afronden van de transactie wordt het onderdeel van Google Cloud. De overname moet nog worden goedgekeurd door de aandeelhouders van Mandiant en door de toezichthouders. Google verwacht de overname later dit jaar af te ronden. Het aandeel Mandiant daalt voorbeurs bijna 4 procent, na een slotkoers van 22,49 dollar op maandag. Begin dit jaar noteerde de koers rond de 17 dollar. Alphabet stijgt voorbeurs licht. Bron: ABM Financial News

