Futures voorspellen lichtgroene opening Wall Street

Beeld: NYSE

(ABM FN-Dow Jones) Wall Street gaat dinsdag een voorzichtig hogere opening tegemoet, nadat de Dow Jones maandag in correctie terrein belandde en de Nasdaq in een bear market. Rond lunchtijd noteren de futures op de S&P 500 0,2 procent hoger. Het sentiment blijft kwetsbaar, met beleggers die vrezen dat de hogere grondstoffenprijzen als gevolg van de Russische invasie in Oekraïne zullen leiden tot een mondiale recessie. Ook de angst voor stagflatie neemt toe. "Beleggers vrezen voor een stijging van de inflatie als gevolg van sancties tegen Rusland en voor de Amerikaanse economie dreigt stagflatie als de situatie verslechtert", aldus marktanalist Naeem Aslam van AvaTrade. De olieprijzen noteren rond het hoogste niveau in 14 jaar en ook de prijzen van tarwe, gas en nikkel stijgen hard, aldus Aslam. Een vat WTI kost dinsdag rond de 123 dollar en Brent zelfs 127 dollar per vat. De euro/dollar noteert op 1,0898. Op macro-economisch vlak staan vandaag de handelsbalans en groothandelsvoorraden in de VS voor de maand januari op de agenda. Vanmiddag werd al bekend dat het ondernemersvertrouwen in het Amerikaanse mkb is gedaald van 97,1 tot 95,7. Dat is het laagste niveau in een jaar. Kleine ondernemers hebben last van de hoge inflatie, aldus NFIB. Bedrijfsnieuws Campbell Soup opent vanmiddag de boeken. AMC Entertainment en Oracle komen nabeurs met kwartaalcijfers. Slotstanden De S&P 500 daalde maandag 3,0 procent op 4.201,09 punten en de Dow Jones index verloor 2,4 procent op 32.817,38 punten. De Nasdaq leverde 3,6 procent in op 12.830,96 punten. Bron: ABM Financial News

